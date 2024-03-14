В «Родине» заявили, что сделают все возможное для выхода в РПЛ

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в комментарии для «СЭ» рассказал об интересе к игрокам от команд РПЛ.

«Интерес к нашим игрокам из РПЛ, конечно, был. Но эти команды знают, что не так просто забрать у нас игрока. Если бы у нас была задача распродать команду, то, думаю, было бы приличных трансферов 10. Хватало звонков зимой. Когда клубы звонят, ты объясняешь, что они вряд ли смогут нас заинтересовать. Мы никогда не скрываем от ребят, какие есть варианты, потому что футболист должен находиться в команде с ощущением того, что его все устраивает. Хочется с ребятами, которые у нас есть, пойти дальше играть в РПЛ. Сделаем все возможное, чтобы выйти туда в этом сезоне», — сказал Зинин «СЭ».

«Родина» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 34 очками.

Сергей Жуков