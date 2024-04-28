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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:29

В РПЛ обеспокоены низкой посещаемостью матчей лидеров первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководство РПЛ обеспокоено малым количеством болельщиков на домашних матчах лидеров первой лиги, сообщает Legalbet.

По информации источника, РПЛ подняла вопрос о низкой посещаемости матчей клубов, которые по итогам нынешнего сезона могут выйти в элитный дивизион. Руководство лиги недовольно показателями «Родины», «Акрона» и «Химок». С точки зрения посещаемости руководство РПЛ удовлетворено показателями махачкалинского «Динамо» и «Арсенала».

После 28 туров первенства в таблице лидируют «Химки» (51), следом идет «Динамо» Махачкала (51), на третьей строчке расположился «Акрон» (50), четвертое место у «Арсенала» (46). «Родина» идет на пятой позиции с 44 баллами.

Источник: Legalbet
Первая лига
РПЛ
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