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Сегодня, 13:27

В «Рубине» назвали срок контракта Рахимова

Микеле Антонов
Корреспондент
Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов сообщил «СЭ» подробности контракта нового главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Срок контракта Рахимова — три месяца и еще год — следующий сезон. Задача выхода в РПЛ не снимается. Дай бог, если мы выйдем и решим задачу, Рахимов будет руководить командой в премьер-лиге», — сказал Сафонов «СЭ».

«Рубин» объявил о назначении Рахимова в среду, 12 апреля. Предыдущим главным тренером команды был Юрий Уткульбаев.

Казанцы занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги с 47 очками в 26 матчах.

Рашид Рахимов
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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