В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Кокорину

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал для «СЭ» информацию об интересе к нападающему «Ариса» Александру Кокорину.

«Ничего не могу сказать по этому поводу. Я не в курсе. Такой вариант не прорабатывали», — сказал Сафонов «СЭ».

В интервью «РБ Спорт» известный адвокат Александр Добровинский заявил об интересе «Балтики» и «Рубина» к 32-летнему нападающему.

В текущем сезоне Кокорин провел 28 матчей в составе «Ариса», забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.