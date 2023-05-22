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Сегодня, 19:07

В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Кокорину

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал для «СЭ» информацию об интересе к нападающему «Ариса» Александру Кокорину.

«Ничего не могу сказать по этому поводу. Я не в курсе. Такой вариант не прорабатывали», — сказал Сафонов «СЭ».

В интервью «РБ Спорт» известный адвокат Александр Добровинский заявил об интересе «Балтики» и «Рубина» к 32-летнему нападающему.

В текущем сезоне Кокорин провел 28 матчей в составе «Ариса», забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Александр Кокорин. Кокорин — чемпион! Один из лучших этапов в карьере форварда

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Рубин (Казань)
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