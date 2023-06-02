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Сегодня, 14:54

В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Осинькину

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможности приглашения тренера Игоря Осинькина в команду. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Главный тренер нашей команды — Рашид Рахимов. Как мы можем кого-то рассматривать? Это неверная информация», — сказал Сафонов «СЭ».

«Рубин» за тур до конца гарантировал себе первое место в турнирной таблице первой лиги. В следующем сезоне казанцы выступят в РПЛ. С апреля команду возглавляет Рашид Рахимов.

Рашид Рахимов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Игорь Осинькин
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