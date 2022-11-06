В «Рубине» отказались комментировать возможное подписание Дзюбы

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в казанский клуб.

— Будете приглашать Дзюбу в «Рубин»?

— Без комментариев, — ответил Яровинский «СЭ».

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что Дзюба расторг контракт со своим нынешним клубом — турекцим «Адана Демирспор». Форвард перешел в команду на правах свободного агента в августе нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

34-летний Дзюба поддерживал форму в расположении «Рубина» перед началом сезона-2022/23.