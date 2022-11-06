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Сегодня, 14:11

В «Рубине» отказались комментировать возможное подписание Дзюбы

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Дзюба (в центре).
Фото ФК «Рубин»
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в казанский клуб.

— Будете приглашать Дзюбу в «Рубин»?

— Без комментариев, — ответил Яровинский «СЭ».

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что Дзюба расторг контракт со своим нынешним клубом — турекцим «Адана Демирспор». Форвард перешел в команду на правах свободного агента в августе нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

34-летний Дзюба поддерживал форму в расположении «Рубина» перед началом сезона-2022/23.

Артем Дзюба. Карьера Дзюбы в Турции закончена? Артем разорвал контракт с «Аданой» — что об этом известно

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 0
Перерыв

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Артем Дзюба
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
2
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