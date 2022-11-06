В «Рубине» отказались комментировать возможное подписание Дзюбы

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в казанский клуб.
— Будете приглашать Дзюбу в «Рубин»?
— Без комментариев, — ответил Яровинский «СЭ».
В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что Дзюба расторг контракт со своим нынешним клубом — турекцим «Адана Демирспор». Форвард перешел в команду на правах свободного агента в августе нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.
34-летний Дзюба поддерживал форму в расположении «Рубина» перед началом сезона-2022/23.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования