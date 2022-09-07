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7 сентября, 16:46

В «Рубине» подтвердили запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом Ломовицкого

Анна Горшкова
Корреспондент

Пресс-служба «Рубина» подтвердила информацию «СЭ» о том, что РФС наложил на клуб запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом бывшего футболиста казанцев Александра Ломовицкого.

«Рубин» временно не сможет регистрировать новых игроков. Это временное ограничение, которое будет снято после того, как «Рубин» погасит задолженность перед представителем игрока Александра Ломовицкого», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в Telegram-канале.

Ранее казанцы не выплатили представителю Ломовицкого агентские выплаты. РФС в качестве обеспечительной меры наложит на клуб запрет на регистрацию новичков на 30 дней, он может быть снят в случае выплаты клубом задолженности.

Источник: https://t.me/fcrkpress/28
Александр Ломовицкий
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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На «Рубин» наложат запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом Ломовицкого

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