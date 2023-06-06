В «Рубине» рассказали о будущем Дзагоева и Иванова

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал будущее полузащитников команды Алана Дзагоева и Олега Иванова.

«Пока мы думаем. Это игроки хорошего уровня. Готовы ли они остаться? Да. Они разговаривали с главным тренером, у них есть такое желание», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне первой лиги 32-летний Дзагоев сыграл за «Рубин» в 20 матчах, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи. 36-летний Олег Иванов провел 23 игры. На его счету 2 гола и результативная передача.

«Рубин» стал победителем первой лиги по итогам сезона-2022/23. Казанский клуб вернулся в РПЛ спустя год после вылета.