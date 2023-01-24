В «Рубине» рассказали о будущем Уткульбаева

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Пресс-атташе «Рубина» Иван Бодылевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем исполняющего обязанности главного тренера Юрия Уткульбаева.
— Юрий Уткульбаев до сих пор не назначен главным тренером «Рубина», хотя готовит команду к весенней части сезона. Когда стоит ждать назначения?
— Когда будет, тогда будет. Пока что ничего не могу сказать. Когда будет, то мы официально объявим на сайте и в социальных сетях, — сказал Бодылевский «СЭ».
Уткульбаев стал исполняющим обязанности главного тренера 15 ноября после ухода из команды Леонида Слуцкого.
«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей