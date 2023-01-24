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Сегодня, 17:53

В «Рубине» рассказали о будущем Уткульбаева

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Рубина» Иван Бодылевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем исполняющего обязанности главного тренера Юрия Уткульбаева.

— Юрий Уткульбаев до сих пор не назначен главным тренером «Рубина», хотя готовит команду к весенней части сезона. Когда стоит ждать назначения?

— Когда будет, тогда будет. Пока что ничего не могу сказать. Когда будет, то мы официально объявим на сайте и в социальных сетях, — сказал Бодылевский «СЭ».

Уткульбаев стал исполняющим обязанности главного тренера 15 ноября после ухода из команды Леонида Слуцкого.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей

Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
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