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Сегодня, 13:37

В «Рубине» сообщили, что не рассматривали приглашение Бердыева на пост главного тренера

Микеле Антонов
Корреспондент
Курбан Бердыев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов заявил «СЭ», что клуб не рассматривал возвращение специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера клуба.

«Вы знаете, у меня такой информации нет. Насколько я знаю, касательно информации, которая проходит в СМИ, мы не выходили, не общались, не разговаривали», — сказал Сафонов «СЭ».

Бердыев возглавлял «Рубин» с августа 2001 года по декабрь 2013 года и с июня 2017 года по июнь 2019 года. Под его руководством казанцы дважды становились чемпионами России, два раза выигрывали Суперкубок страны и один раз — Кубок страны.

После отставки 70-летнего специалиста из «Сочи», которая состоялась 10 апреля, в СМИ появилась информация о том, что Бердыев может вернуться в «Рубин».

В среду, 12 апреля казанский клуб объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.

Рашид Рахимов
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Курбан Бердыев
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