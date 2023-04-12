В «Рубине» сообщили, что не рассматривали приглашение Бердыева на пост главного тренера

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов заявил «СЭ», что клуб не рассматривал возвращение специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера клуба.

«Вы знаете, у меня такой информации нет. Насколько я знаю, касательно информации, которая проходит в СМИ, мы не выходили, не общались, не разговаривали», — сказал Сафонов «СЭ».

Бердыев возглавлял «Рубин» с августа 2001 года по декабрь 2013 года и с июня 2017 года по июнь 2019 года. Под его руководством казанцы дважды становились чемпионами России, два раза выигрывали Суперкубок страны и один раз — Кубок страны.

После отставки 70-летнего специалиста из «Сочи», которая состоялась 10 апреля, в СМИ появилась информация о том, что Бердыев может вернуться в «Рубин».

В среду, 12 апреля казанский клуб объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.