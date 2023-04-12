В «Рубине» сообщили, что не рассматривали приглашение Бердыева на пост главного тренера

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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов заявил «СЭ», что клуб не рассматривал возвращение специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера клуба.
«Вы знаете, у меня такой информации нет. Насколько я знаю, касательно информации, которая проходит в СМИ, мы не выходили, не общались, не разговаривали», — сказал Сафонов «СЭ».
Бердыев возглавлял «Рубин» с августа 2001 года по декабрь 2013 года и с июня 2017 года по июнь 2019 года. Под его руководством казанцы дважды становились чемпионами России, два раза выигрывали Суперкубок страны и один раз — Кубок страны.
После отставки 70-летнего специалиста из «Сочи», которая состоялась 10 апреля, в СМИ появилась информация о том, что Бердыев может вернуться в «Рубин».
В среду, 12 апреля казанский клуб объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.