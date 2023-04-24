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Сегодня, 16:40

В «Севастополе» сообщили, что отправили документы для прохождения лицензирования в ФНЛ

Алина Савинова
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Директор «Севастополя» Валерий Чалый заявил, что клуб отправил в ФНЛ документы для прохождения лицензирования.

«Да, ФНЛ прислала нам договор. Сегодня отправили его и документы для лицензирования в ФНЛ и в РФС», — приводит «РБ Спорт» слова Чалого.

Ранее сообщалось, что на днях ФНЛ разослала в «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» договоры о принятии во вторую лигу в случае прохождения лицензирования.

Процедура аттестации крымских клубов в ФНЛ запланирована на 17-23 мая. Окончательное решение станет известно ориентировочно 24 числа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-sevastopole-rasskazali-chto-otpravili-dokumenty-dlya-prohozhdeniya-litsenzirovaniya-v-fnl/
Футбол
ФК Севастополь
Валерий Чалый
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