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Сегодня, 19:17

В «Шиннике» объяснили значение слов Евсеева о гордости за футболистов после драки с украинским «Минаем»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в комментарии для «СЭ» разъяснил слова главного тренера команды Вадима Евсеева, который обратился к своим футболистам после драки с украинскими игроками «Миная» в турецкой Анталии.

«Вадим Евсеев сказал о том, что мы собрали правильную команду из тех людей, которые могут постоять за партнера, что внутри существует командный дух. Он сказал именно об этом. Он имел в виду не то, что футболисты молодцы, потому что участвовали в этом эпизоде, а потому что в коллективе существует командный дух. Надеюсь, что Вадим Валентинович именно это имел в виду», — сказал Кулаков «СЭ».

14 февраля стало известно о том, что футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье (Турция). Российская команда заехала в гостиницу во время выходных перед началом очередного сбора, а украинская в том же месте завершала свой.

Отмечалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн, а спустя время избили в лифте футболиста «Шинника». Все закончилось массовой потасовкой на этаже ярославцев.

В воскресенье, 19 февраля Евсеев заявил, что гордится реакцией своих футболистов на инцидент.

Вадим Евсеев
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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