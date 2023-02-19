В «Шиннике» объяснили значение слов Евсеева о гордости за футболистов после драки с украинским «Минаем»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в комментарии для «СЭ» разъяснил слова главного тренера команды Вадима Евсеева, который обратился к своим футболистам после драки с украинскими игроками «Миная» в турецкой Анталии.

«Вадим Евсеев сказал о том, что мы собрали правильную команду из тех людей, которые могут постоять за партнера, что внутри существует командный дух. Он сказал именно об этом. Он имел в виду не то, что футболисты молодцы, потому что участвовали в этом эпизоде, а потому что в коллективе существует командный дух. Надеюсь, что Вадим Валентинович именно это имел в виду», — сказал Кулаков «СЭ».

14 февраля стало известно о том, что футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье (Турция). Российская команда заехала в гостиницу во время выходных перед началом очередного сбора, а украинская в том же месте завершала свой.

Отмечалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн, а спустя время избили в лифте футболиста «Шинника». Все закончилось массовой потасовкой на этаже ярославцев.

В воскресенье, 19 февраля Евсеев заявил, что гордится реакцией своих футболистов на инцидент.