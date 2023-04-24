В «Шиннике» прокомментировали возможное расторжение контракта с Галимовым

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном расторжении контракта с полузащитником Александром Галимовым.

Ранее главный тренер ярославцев Вадим Евсеев после результативной ошибки игрока в матче 28-го тура первой лиги против «Алании» (0:1) заявил: «Из-за одного разгильдяя мы проиграли, поэтому завтра этого разгильдяя в команде не будет».

«У футболиста действующий контракт. Вопрос о возможном разрыве контракта с Галимовым не стоит. Будет ли футболист играть? Это вопрос к главному тренеру, он выбирает состав на игру», — сказал Кулаков «СЭ».

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками. «Алания» идет третьей — 48 очков.