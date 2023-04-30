В «Шиннике» назвали причину ухода Евсеева: «Нам надо было что-то менять, в том числе и результаты»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в комментарии для «СЭ» назвал причину ухода главного тренера Вадима Евсеева из команды.

«Мы расторгли соглашение по обоюдному согласию. Сели, поговорили и договорились, что так будет правильно. Уход в РПЛ? Этот вопрос не обсуждался. То, что нам надо было что-то менять в последнее время — факт. Вадим Валентинович это понимал. Так полагаю, у него были какие-то предложения. Поэтому достигли такого соглашения. Что-то менять в плане результатов? В том числе. 5 матчей — 2 очка вместо хотя бы десяти», — сказал Кулаков «СЭ».

Сообщается, что Евсеев возглавит «Факел». По сообщениям источника, контракт будет рассчитан до конца следующего сезона.

«Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 25 туров.

Ранее Sport24 со ссылкой на пресс-службу «Шинника» сообщил, что Евсеев покинул свой пост по обоюдному согласию сторон.