0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:20

В «Шиннике» сообщили, что отель в Турции признал вину в драке с «Минаем»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил, что отель признал свою вину в инциденте с футболистами украинского «Миная» перед консульством России в Турции.

«По моей информации, отель признал вину перед российским консульством в Турции, что не поставил в известность ни украинскую сторону, ни нас. На наш запрос ответа пока не было. Все дальнейшие действия будем продумывать после его получения. Что касается компенсации, то это вопрос к организаторам наших сборов. Если они посчитают нужным, то будут требовать от отеля. С украинской командой мы никак не контактировали после инцидента», — сказал Кулаков РИА Новости.

14 февраля стало известно о том, что футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье (Турция). Российская команда заехала в гостиницу во время выходных перед началом очередного сбора, а украинская в том же месте завершала свой.

В воскресенье, 19 февраля главный тренер ярославцев Валим Евсеев заявил, что гордится реакцией своих футболистов на инцидент.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230220/futbol-1853209542.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
ФК Шинник
1
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Уфа» подписала воспитанника ЦСКА Ерохина