0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:14

В «Шиннике» сообщили о смене отеля в связи с инцидентом с украинскими футболистами

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Футболисты «Шинника».
Фото ФК «Шинник»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков опроверг «СЭ» информацию о том, что ярославский клуб выселяют из турецкого отеля, где накануне прошла потасовка с украинскими футболистами.

Ранее об этом сообщал Telegram-канал Baza.

«Информация о том, что нас выселяют,е соответствует действительности. Мы добровольно приняли решение о смене отеля в связи с тем, чтобы не повторить подобных конфликтов в будущем. Это наша инициатива и мы полностью делаем это за свой счет. Будет ли отель компенсировать средства? Будем изучать этот вопрос в юридической плоскости. Сейчас приоритет — безопасность наших футболистов», — сказал Кулаков «СЭ».

14 февраля стало известно, что между футболистами «Шинника» и украинского «Миная», которые находятся на сборе в Анталье (Турция), произошел конфликт.

Команды проживали в отеле Royal Seginus. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн, однако сотрудникам отеля удалось уладить инцидент. Спустя некоторое время украинские футболисты избили в лифте игрока «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, началась массовая драка с участием других представителей российской команды.

Футбол
Первая лига
ФК Шинник
9
Читайте также
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

После массовой драки российских и украинских футболистов в Турции наказали администраторов отеля

Иванов рассказал, что почти каждый день ест шаурму