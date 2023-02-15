В «Шиннике» заявили, что проверка полицией инцидента с игроками «Миная» ничего не показала

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что проверка, проведенная турецкой полицией по инциденту между футболистами российского клуба и украинского «Миная» отеле Royal Seginus в Анталье, ничего не показала.

«Правоохранительные органы должны дать свое заключение. Свое внутреннее расследование? Мы соответствующие вопросы отправим в отель. Но что касается инцидента, это должны решать правоохранительные органы. Проведение дальнейшего расследования не в компетенции клуба, тем более в Турции. Правоохранители занимались, проверка ничего не показала», — приводит слова Кулакова ТАСС.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление.