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Сегодня, 12:33

В «Шиннике» заявили, что в их новом отеле в Турции нет украинских команд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин заявил, что в новой гостинице команды нет украинских футбольных клубов.

«Наше мнение по инциденту: все это некрасиво, грубо, неприятно. Была ли это намеренная провокация украинских спортсменов, не утверждаем, но однозначно зачинщиками конфликта является не наша команда. Наши футболисты отреагировали адекватно ситуации: не оставили в беде своего товарища и начальника команды. В этом мы их поддерживаем. Нужно добавить, что сборы пройдут дальше в плановом режиме, с 18 февраля по 3 марта пройдет третий сбор, после чего команда улетает на матч с московской «Родиной», который состоится 5 марта. Да, команда заселилась в новый отель, там нет украинских команд», — приводит слова Мережина ТАСС.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление.

Источник: https://tass.ru/sport/17053209
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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