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Сегодня, 15:56

В «Шиннике» заявили об отсутствии серьезных травм после драки с украинскими футболистами на сборах

Мария Куцубеева
Корреспондент
Футболисты «Шинника».
Фото ФК «Шинник»
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Пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин опроверг «СЭ» новость о том, что игроки ярославской команды получили травмы после массовой драки с футболистами украинского клуба «Минай».

Также появлялась информация о том, что, что игроки ярославского клуба сегодня пройдут медобследование.

«Игрокам не потребуется медицинское обследование. Никаких серьезных травм нет. Обследование не планируется», — сказал Мережин «СЭ».

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что между футболистами команд произошел конфликт в отеле Royal Seginus. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Сотрудники отеля смогли остановить конфликт, однако спустя некоторое время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, то началась массовая драка с участием других российских игроков. Позднее в Сети появилось видео инцидента.

Футболисты &laquo;Шинника&raquo;. Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно

Футбол
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ФК Шинник
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