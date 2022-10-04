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Сегодня, 17:22

В «СКА-Хабаровске» назвали плюсы возможного перехода на систему «весна-осень»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном переходе первой и второй лиг на систему «весна-осень».

«Весна-осень? Я думаю, это положительная история. Мы прекрасно понимаем, что еврокубки вернутся к нам не скоро. Большинство клубов в России бюджетные. У таких клубов есть бюджетное правило, определенный бюджет. Если мы будем играть сезон, условно, с января по декабрь — ни у одного из бюджетных клубов не будет проблем с финансированием. Сейчас получается ситуация, когда бюджет планируется на полгода, а после добавляется. Текущая система не очень комфортная с финансовой точки зрения. У нас с финансированием все хорошо. Михаил Дегтярев (губернатор Хабаровского края) уделяет пристальное внимание для спортивных клубов. За это ему огромная благодарность», — сказал Гусев «СЭ».

Ранее, 4 октября, президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что рассматривается возможность перевода второй лиги на систему весна-осень.

Футбол
ФК СКА-Хабаровск
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