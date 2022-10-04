В «СКА-Хабаровске» поддержали идею включения клубов из Крыма в состав первой и второй лиг

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное включение крымских клубов в состав первой и второй лиг.

«Проблемы с логистикой? Расстояние больше, чем из Хабаровска до Калининграда представить невозможно. Крымские клубы нужно было пустить в первую и вторую лиги сразу же, после присоединения Крыма к России. Они часть России. Спортивная составляющая так же должна быть в России», — сказал Гусев «СЭ».

29 сентября стало известно, что ФНЛ создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов Крыма и Севастополя в чемпионат России.