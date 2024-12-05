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Сегодня, 20:10

В «Сочи» ответили на вопрос о возможном выкупе нападающего Мелешина у «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего Павла Мелешина.

«У нас есть опция выкупа Мелешина у «Спартака», но не хотелось бы сейчас обсуждать данную опцию. Сейчас Павел отлично играет, регулярно выходит в старте и забивает за «Сочи». Думаю, что он доволен своим проведенным временем и КПД», — сказал Рубашко «СЭ».

20-летний Мелешин, принадлежащий «Спартаку», сезон-2024/25 проводит в «Сочи» на правах аренды. Нападающий в этом сезоне провел 13 матчей, забил девять голов и отдал одну голевую передачу.

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Павел Мелешин
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