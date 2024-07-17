В «Сочи» рассказали, что защитник Аттьят-Алла сбежал из расположения команды

Заместитель генерального директора по развитию «Сочи» Андрей Орлов в рамках выступления на «Спортивной конференции ФНЛ 2024» прокомментировал возможный уход защитника Яхья Аттьят-Аллы.

«Яхья хочет уйти перейти в египетский «Аль-Ахли». И начиная с апреля, когда появились эти новости, мне каждый день пишут журналисты, хотя клуб на меня не выходит», — сказал Орлов.

Заместитель генерального директора «Сочи» также рассказал о поведении Аттьят-Аллы.

«Он сначала не приезжал на сбор, прислал справку, что у него ковид. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату. Поэтому его ковид прошел за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч против «Урала». В итоге оказалось, что он в Стамбуле. Вчера вечером мне пришлось впервые выступить на египетском телевидение и рассказать про поведение футболиста и агента», — добавил Орлов.

В сезоне-2023/24 Аттьят-Алла провел за «Сочи» 11 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.