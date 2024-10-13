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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:07

В «Соколе» заявили о серьезных финансовых проблемах

Алексей Потапов.
Фото ФК «Сокол»
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Исполнительный директор «Сокола» Алексей Потапов в обращении к болельщикам заявил, что у саратовского клуба имеются большие финансовые трудности.

«Большое разочарование от многих футболистов, на которых очень рассчитывали. Ошибки в селекции, без сомнений, существуют, без них никак. По нашему бюджету мы должны находиться в турнирной таблице ниже «Тюмени», но это не оправдывает нас. Выводы сделаны, движемся дальше. Очень сильно надеюсь, что все футболисты осознают, в какой ситуации мы оказались. Отдельно хочется поклониться тем людям, кто нас поддерживает, особенно в выездных играх. Как говорится, луч света в темном царстве.

Не хочется возвращаться к больной теме, но, если знать, в какой ситуации находится клуб, многие бы изменили свое мнение. Мы не живем, а выживаем. Самое простое — оскорбить, унизить футболистов, тренеров. Я с шести лет в футболе, прошел все этапы от футболиста до генерального директора, провел всю жизнь в «Соколе» и официально заявляю: «Какие бы проблемы ни были у нас, их мы решим». Прекрасно понимаю, что в случае вылета в Саратове долго не будет первой лиги. Какой у нас вид спорта может собрать на стадионе от 4 до 6 тысяч болельщиков?!", — добавил Потапов.

После 14 матчей «Сокол» занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 15 очков. В матче с московским «Торпедо» (0:5) саратовцы продлили серию поражений до 3 игр. Лучшим достижением клуба в истории являются 2 сезона в высшем дивизионе чемпионата страны (2001-2002).

Источник: ФК Сокол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)

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