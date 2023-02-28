В «Спартаке» заявили, что по срокам воссоздания второй команды ориентируются на 2024 год

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что проект «Спартак-2» не будет воссоздан в предстоящем сезоне — клуб ориентируется на сезон-2024/25.

«Вопрос воссоздания второй команды находится в проработке. Клуб внимательно рассматривает плюсы и минусы того проекта, который был, чтобы учесть все аспекты в будущем. Это сложный процесс, требующий тщательного анализа. В каком формате появится команда — будем смотреть и изучать, с учетом возможных реформ на уровне ФНЛ. По срокам — ориентируемся на 2024 год», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

«Спартак-2» был закрыт по окончании сезона-2021/22, команда выступала в ФНЛ, заняв по итогам сезона 7-е место. В основе красно-белых сейчас выступает большая группа выходцев из «двойки» — Максименко, Литвинов, Денисов, Игнатов.