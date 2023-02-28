0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

28 февраля, 23:41

В «Спартаке» заявили, что по срокам воссоздания второй команды ориентируются на 2024 год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что проект «Спартак-2» не будет воссоздан в предстоящем сезоне — клуб ориентируется на сезон-2024/25.

«Вопрос воссоздания второй команды находится в проработке. Клуб внимательно рассматривает плюсы и минусы того проекта, который был, чтобы учесть все аспекты в будущем. Это сложный процесс, требующий тщательного анализа. В каком формате появится команда — будем смотреть и изучать, с учетом возможных реформ на уровне ФНЛ. По срокам — ориентируемся на 2024 год», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

«Спартак-2» был закрыт по окончании сезона-2021/22, команда выступала в ФНЛ, заняв по итогам сезона 7-е место. В основе красно-белых сейчас выступает большая группа выходцев из «двойки» — Максименко, Литвинов, Денисов, Игнатов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-po-srokam-vossozdaniya-vtoroj-komandy-orientiruemsya-na-2024-god/
Футбол
ФК Спартак-2 (Москва)
Дмитрий Зеленов
1
Обсудить
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плиев: «С Кокориным я в хороших отношениях. Если возникнет какая-то ситуация, то Саша всегда придет на помощь»