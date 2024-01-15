Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:02

В среду «Торпедо» объявит о назначении Кононова

Отдел футбола «СЭ»
Олег Кононов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», в среду «Торпедо» объявит о назначении Олега Кононова главным тренером команды.

Первым о приглашении в московский клуб 57-летнего специалиста написал в своем Telegram-канале журналист Сергей Ильев.

В начале сезона-2023/24 автозаводцев возглавлял испанец Пеп Клотет, который был отправлен в отставку 3 октября. Последние восемь туров Мелбет-Первой лиги (5 — в статусе и.о.) черно-белыми руководил Артем Горлов.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах. Отставание от второй строчки (прямая путевка в РПЛ) — 9 очков, от зоны стыков — 8 очков.

Ранее Кононов тренировал в России «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» (дважды) и московский «Спартак».

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Олег Кононов
0
Читайте также
Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Кубань» может вернуть эмблему, с которой команда выступала в Лиге Европы