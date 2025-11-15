В «Торпедо» готовы переоборудовать новый стадион под возможное введение Fan ID

Спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал «СЭ», что клуб готов переоборудовать новый стадион под возможное введение Fan ID на матчах Первой лиги. на вопрос о стадионе команды.

— Возможно ли будет переоборудовать ваш новый стадион под потенциальное введение Fan ID в Первой лиге? Недавно министр спорта заявлял о расширении системы.

— Конечно! — ответил «СЭ» Ари.

«Торпедо» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги-2025/26 после 18 туров. Сейчас черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».

10 ноября Ари заявлял «СЭ», что строительство нового стадиона команды должно будет завершиться в марте-апреле 2026 года.