В «Торпедо» готовы переоборудовать новый стадион под возможное введение Fan ID

Сегодня, 11:37
Спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал «СЭ», что клуб готов переоборудовать новый стадион под возможное введение Fan ID на матчах Первой лиги. на вопрос о стадионе команды.
— Возможно ли будет переоборудовать ваш новый стадион под потенциальное введение Fan ID в Первой лиге? Недавно министр спорта заявлял о расширении системы.
— Конечно! — ответил «СЭ» Ари.
«Торпедо» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги-2025/26 после 18 туров. Сейчас черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».
10 ноября Ари заявлял «СЭ», что строительство нового стадиона команды должно будет завершиться в марте-апреле 2026 года.