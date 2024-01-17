В «Торпедо» объяснили, почему назначили главным тренером Кононова

Новый президент «Торпедо» Александр Волнушкин в интервью «СЭ» рассказал о том, почему новым тренером команды назначен Олег Кононов.

— Почему Кононов недолго проработал в клубе «Леон Сатурн»?

— Там были внутренние разногласия. Но когда он тренировал команду, она находилась в таблице на первом месте («Сатурн» закончил осенний этап на седьмом месте. — Прим. «СЭ»). Это лишний раз говорит об уровне тренера Кононова.

— Правда, что вы тоже имели отношение к этому проекту, но покинули его из-за разногласий с Романом Широковым?

— Просто разошлись во взглядах на развитие клуба. Но я прямого отношения к этому проекту не имел. Как депутат помогал развитию подмосковного футбола.

— Некоторые эксперты по-прежнему считают, что работа в «Спартаке» надломила Кононова.

— А я так не думаю. Уверен в том, что сейчас Олег Георгиевич заряжен на выполнение всех задач, которые стоят перед командой. Мы укрепляем тренерский штаб. В ближайшее время вы увидите официальные новости и поймете, насколько системно мы прорабатываем этот вопрос.

Контракт со специалистом рассчитан на 2,5 года. «Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах.