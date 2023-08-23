В «Торпедо» рассказали о ходе строительства стадиона

Сегодня, 13:35
Президент «Торпедо» Ярослав Савин сообщил, что строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова находится на подземном этапе, предварительно арена будет готова к концу 2025 года.
«Работа по строительству стадиона идет. Есть работы видимые, которые сверху, скажем так, когда нагоняются много людей. А есть этап, который называется подземным, идут работы, укрепления всех коммуникаций, чтобы все это не обвалилось. Это все идет, двигается по плану. Болельщики ждут, когда придут много рабочих, будет большая стройка, в ближайшее время все придут, тогда все будут видеть, что приехали краны. Но для этого нужно сначала сделать чашу. По срокам ничего не изменилось — конец 2025 года, как и было», — приводит слова Савина ТАСС.
20 сентября 2022 года стартовали основные работы по строительству стадиона «Торпедо».
После шести туров «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 10 очков. Лидирует — «Акрон» (13 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|6
|4
|1
|1
|13-4
|13
|
2
|Алания
|6
|4
|1
|1
|8-3
|13
|
3
|Сокол
|6
|4
|1
|1
|6-6
|13
|
4
|СКА-Хаб.
|6
|3
|2
|1
|6-2
|11
|
5
|Тюмень
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
6
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|
7
|КАМАЗ
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|
8
|Химки
|6
|3
|0
|3
|7-7
|9
|
9
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
10
|Динамо Мх
|6
|2
|2
|2
|3-3
|8
|
11
|Черноморец
|6
|1
|5
|0
|5-4
|8
|
12
|Енисей
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Родина
|6
|1
|3
|2
|7-6
|6
|
14
|Арсенал
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
15
|Ленинградец
|6
|1
|3
|2
|3-7
|6
|
16
|Нефтехимик
|6
|1
|1
|4
|4-8
|4
|
17
|Кубань
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
18
|Волгарь
|6
|0
|1
|5
|5-13
|1
|26.08
|17:00
|
Химки – Волгарь
|- : -
|26.08
|17:30
|
Сокол – Ленинградец
|- : -
|26.08
|18:30
|
Кубань – Алания
|- : -
|27.08
|00:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|27.08
|14:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
|27.08
|17:00
|
Акрон – Тюмень
|- : -
|27.08
|19:00
|
Динамо Мх – Шинник
|- : -
|27.08
|19:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|- : -
|28.08
|19:00
|
Арсенал – Торпедо
|- : -