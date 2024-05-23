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Сегодня, 12:25

В «Торпедо» рассказали о планах празднования 100-летия клуба

Владислав Корегин
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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин ответил на вопрос, как будет проходить празднование 100-летия московской команды.

«Есть целая программа, я бы не хотел ее раньше времени озвучивать. Празднование будет в течение следующего сезона, мы работаем над этим вопросом. Это товарищеские матчи, игры среди болельщиков с исторической направленностью. Мы прорабатываем мероприятие, где будет участвовать команда, которая, как и ряд других, исторически находилась на территории завода ЗИЛ, в близлежащих районах. И потом при объединении они преобразовались в «Торпедо».

Скорее всего, в Лужниках пройдет турнир среди болельщиков. В этом году мы праздновали 45-летие нашего организованного движения, там была достаточно яркая программа, болельщики остались довольны мероприятием. Большая их часть сама занималась его организацией. Мы даем им возможность сделать так, как они хотят», — цитирует Волнушкина ТАСС.

17 августа 2024 года «Торпедо» исполнится 100 лет. Черно-белые являются трехкратными чемпионами СССР, а также 7 раз становились обладателями национального кубка (6 СССР, 1 России).

Источник: ТАСС
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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