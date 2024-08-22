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Сегодня, 21:15

В «Торпедо» заявили, что Денисов проходил учебную практику в «СКА-Ростове»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал участие тренера академии черно-белых Игоря Денисова в тренировках «СКА-Ростова».

Вчера пресс-служба медийного клуба сообщила, что Денисов на протяжении месяца будет помогать тренерскому штабу.

«Тренер академии «Торпедо» команды 2011 года рождения Игорь Денисов продолжает свою работу в системе нашего клуба, а информация о его вхождении в тренерский штаб команды медиалиги «СКА-Ростов» является ложной. Он выполнял практические задания, включая видеосъемку тренировок в рамках своего обучения в академии тренерского мастерства РФС на лицензии В+А UEFA», — рассказал Ганичев «СЭ».

«СКА-Ростов» является медийной командой, созданной по инициативе рэпера Василия Вакуленко Басты.

Игорь Денисов
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
ФК Торпедо (Москва)
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