В «Торпедо» заявили, что на новом стадионе будет лучший искусственный газон в России

Спортивный директор «Торпедо» Ари ответил на вопрос «СЭ» о новом стадионе.

— Болельщики должны требовать результатов, это нормально! Но часто они не знают, что происходит внутри команды. На мой взгляд, им и не нужно это знать, им нужны только результаты!

— Почему газон на новом стадионе «Торпедо» искусственный?

— Он будет не искусственным, а лучшим искусственным покрытием в России! Его лично выбрал президент!

«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».