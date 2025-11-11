Видео
11 ноября, 12:45

В «Торпедо» заявили, что на новом стадионе будет лучший искусственный газон в России

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Торпедо» Ари ответил на вопрос «СЭ» о новом стадионе.

— Болельщики должны требовать результатов, это нормально! Но часто они не знают, что происходит внутри команды. На мой взгляд, им и не нужно это знать, им нужны только результаты!

— Почему газон на новом стадионе «Торпедо» искусственный?

— Он будет не искусственным, а лучшим искусственным покрытием в России! Его лично выбрал президент!

«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».

13

  • Фирсыч

    Извини. Сначала написал комментарий, потом стал читать другие.

    11.11.2025

  • Фирсыч

    Сам Путин выбрал???

    11.11.2025

  • СЕРХИО76

    Так почему не настоящий то?

    11.11.2025

  • Chausov Alexey

    Будет лучший газон во второй лиге

    11.11.2025

  • Kimi_

    Он не искуственный, а лучший искуственный. На вопрос так и не ответил, почему .....?

    11.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Один президент сидит, второй выбирает газоны. Все как надо в славном клубе:thumbsup_tone5:

    11.11.2025

  • Nik

    ПОЗОРИЩЕ

    11.11.2025

  • fell62

    издержки языка )))

    11.11.2025

  • Slim Tallers

    Не иначе как китайский.

    11.11.2025

  • фанат

    Ну надо же, президент уже выбирает газон. Во житуха пошла, и думать не о чём не надо. Ой побыстрее бы уж деньги отменил. Лично.

    11.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Он не искусственный, но он искуственный! Очень даже логично. Всё-то в некогда великом клубе через попу. А искуственный-то он, и правда, зачем? Чай не в Норильске.

    11.11.2025

  • bandradio

    Лично Президент выбирал? Сам Путин???

    11.11.2025

  • Smash.

    Отличная новость для команд второй лиги! Хоть на хорошем поле побегают пацаны)

    11.11.2025

    Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
    ФК Торпедо (Москва)
