В «Торпедо» заявили, что на новом стадионе будет лучший искусственный газон в России

11 ноября, 12:45
Спортивный директор «Торпедо» Ари ответил на вопрос «СЭ» о новом стадионе.
— Болельщики должны требовать результатов, это нормально! Но часто они не знают, что происходит внутри команды. На мой взгляд, им и не нужно это знать, им нужны только результаты!
— Почему газон на новом стадионе «Торпедо» искусственный?
— Он будет не искусственным, а лучшим искусственным покрытием в России! Его лично выбрал президент!
«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».
Фирсыч
Извини. Сначала написал комментарий, потом стал читать другие.
11.11.2025
Фирсыч
Сам Путин выбрал???
11.11.2025
СЕРХИО76
Так почему не настоящий то?
11.11.2025
Chausov Alexey
Будет лучший газон во второй лиге
11.11.2025
Kimi_
Он не искуственный, а лучший искуственный. На вопрос так и не ответил, почему .....?
11.11.2025
Неприкрытый Писярев
Один президент сидит, второй выбирает газоны. Все как надо в славном клубе:thumbsup_tone5:
11.11.2025
Nik
ПОЗОРИЩЕ
11.11.2025
fell62
издержки языка )))
11.11.2025
Slim Tallers
Не иначе как китайский.
11.11.2025
фанат
Ну надо же, президент уже выбирает газон. Во житуха пошла, и думать не о чём не надо. Ой побыстрее бы уж деньги отменил. Лично.
11.11.2025
Симон Вирсаладзе
Он не искусственный, но он искуственный! Очень даже логично. Всё-то в некогда великом клубе через попу. А искуственный-то он, и правда, зачем? Чай не в Норильске.
11.11.2025
bandradio
Лично Президент выбирал? Сам Путин???
11.11.2025
Smash.
Отличная новость для команд второй лиги! Хоть на хорошем поле побегают пацаны)
11.11.2025