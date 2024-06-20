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Сегодня, 15:14

В «Торпедо» заявили, что товарищеский матч против «Шинника» должен состояться, несмотря на шторм в Москве

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев ответил «СЭ», что товарищеский матч против «Шинника» состоится в «Лужниках», несмотря на непогоду в Москве.

«Команды приехали в Спортгородок. Надеемся, что матч состоится в запланированном режиме», — сказал Ганичев «СЭ».

Матч «Торпедо» — «Шинник» должен пройти в четверг, 20 июня и начаться в 15.30 (мск).

20 июня Москву накрыл мощный ливень с сильным ветром. Синоптики ранее предупреждали, что на столицу надвигается шторм из-за холодного атмосферного фронта. В городе ранее закрыли все парки и фестивальные площадки. Аварийные службы приведены в режим повышенной готовности.

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Шинник
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