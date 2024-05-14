Гендиректор тульского «Арсенала»: «Надеюсь, Алексей Дюмин продолжит участвовать в жизни клуба»

Сегодня, 12:30
Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов прокомментировал «СЭ» назначение Алексея Дюмина на должность помощника президента РФ Владимира Путина.
В связи с новым назначением 51-летний Дюмин оставляет пост губернатора Тульской области, который он занимал с 2016 года.
«Надеюсь, Алексей Геннадьевич продолжит участвать в жизни клуба. Но это нужно у него спрашивать», — сказал Зотов «СЭ».
На данный момент «Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 51 очко в 31 матче.