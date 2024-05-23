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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:15

Гендиректор «Арсенала» Зотов эмоционально отреагировал на получение лицензии РФС: «Получили и получили. Уже сил нет...»

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов в комментарии для «СЭ» отреагировал на получение от Российского футбольного союза лицензии РФС-1 для участия в РПЛ сезона-2024/25.

«Получили и получили. Честно, уже сил нет. Была проделана большая работа. Мы очень благодарны РФС! Все на написано на их сайте. Больше нечего добавить», — сказал Зотов «СЭ».

Ранее «Арсенал» гарантировал себе участие в стыковых матчах с клубами РПЛ и теперь сможет принять участие в этих встречах.

В среду, 22 мая, стало известно о том, что команды РПЛ будут хозяевами первых стыковых матчей против клубов первой лиги.

Футбол
Первая лига
РПЛ
РФС
ФК Арсенал (Тула)
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РФС выдал «Арсеналу» лицензию для участия в РПЛ