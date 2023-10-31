В тульском «Арсенале» заявили, что клубу нужен новый стадион

Сегодня, 18:55
Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов заявил, что клубу необходим новый стадион, чтобы соответствовать уровню команд из РПЛ.
По словам руководителя, эту задачу в клубе решают параллельно выходу в премьер-лигу.
«В премьер-лиге сегодня практически у всех клубов, за исключением, наверное, Воронежа, есть либо очень современные, либо достаточно современные арены. Это совсем другое ощущение, восприятие футбола, когда находишься на таком стадионе», — сказал Зотов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
После 16 туров первой лиги «Арсенал» набрал 23 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.