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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:55

В тульском «Арсенале» заявили, что клубу нужен новый стадион

Руслан Минаев
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Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов заявил, что клубу необходим новый стадион, чтобы соответствовать уровню команд из РПЛ.

По словам руководителя, эту задачу в клубе решают параллельно выходу в премьер-лигу.

«В премьер-лиге сегодня практически у всех клубов, за исключением, наверное, Воронежа, есть либо очень современные, либо достаточно современные арены. Это совсем другое ощущение, восприятие футбола, когда находишься на таком стадионе», — сказал Зотов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 16 туров первой лиги «Арсенал» набрал 23 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.

Первая лига
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
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