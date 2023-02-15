0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 04:20

В турецком отеле признали, что не сообщили «Шиннику» о соседстве с украинским клубом

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

В отеле Royal Seginus сообщил, что «Шинник» не был проинформирован о том, что команда будет жить на сборе в одном отеле с украинским «Минаем».

«Не знаю, по какой причине украинская команда покинула наш отель, но вчера тут была крупная драка — это было ужасно. Действительно, требованием обоих клубов было то, чтобы в отеле не было команд из другой страны. Менеджмент отеля поможет обеим командам. До заселения ни российский, ни украинский клуб не были проинформированы о том, что будут жить рядом друг с другом», — сообщил ТАСС представитель отеля.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление.

Источник: https://tass.ru/sport/17049913
ФК Шинник
1
Читайте также
Дерби Новокузнецка в НХЛ: Капризов забил, но все-таки проиграл Бобровскому
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Минфин ответил на внесение России в черный список налоговых юрисдикций
В США заявили об отсутствии угроз от сбитых неопознанных объектов
В ФРГ предупредили об угрозе ядерной войны из-за поставок танков ВСУ
Минздрав Сирии назвал окончательное число погибших из-за землетрясения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент игрока «Шинника» Емельянова: «Роман в драке с «Минаем» не участвовал, у него все хорошо»