В турецком отеле признали, что не сообщили «Шиннику» о соседстве с украинским клубом

В отеле Royal Seginus сообщил, что «Шинник» не был проинформирован о том, что команда будет жить на сборе в одном отеле с украинским «Минаем».

«Не знаю, по какой причине украинская команда покинула наш отель, но вчера тут была крупная драка — это было ужасно. Действительно, требованием обоих клубов было то, чтобы в отеле не было команд из другой страны. Менеджмент отеля поможет обеим командам. До заселения ни российский, ни украинский клуб не были проинформированы о том, что будут жить рядом друг с другом», — сообщил ТАСС представитель отеля.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление.