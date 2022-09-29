В УЕФА отреагировали на намерение ФНЛ интегрировать команды из Крыма и Севастополя в чемпионат России

В пресс-службе УЕФА ответили за вопрос «СЭ» о возможных санкциях за решение ФНЛ интегрировать крымские и севастопольские команды в чемпионат России.

«Убедительно просим вас ознакомиться со следующим решением, принятым исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года:

Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января. 2015 г. и чтобы этот регион считался «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — сообщили «СЭ» в пресс-службе УЕФА.

В четверг, 29 сентября, стало известно, что ФНЛ создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов Крыма и Севастополя в чемпионат России.