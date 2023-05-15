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15 мая, 14:12

В «Уфе» подтвердили возможное лишение статуса профессионального клуба

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболисты «Уфы».
Фото ФК «Уфа»
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В пресс-службе «Уфы» подтвердили «СЭ» новость о возможном лишении клуба профессионального статуса.

Ранее Sport24 сообщил, что представители команды не смогли предоставить финансовые гарантии на сезон-2023/24 на заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.

«Да, все так. У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий. Там два документа: подтвержденный собранием учредителей бюджет плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии выполнили, кроме этого. Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом. «Уфа» действительно может лишиться профессионального статуса. Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус «Уфы», наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

После 31-го тура «Уфа» с 29 очками занимает 16-е место в таблице первой лиги, отставая от спасительной зоны на 4 балла. В прошлом сезоне уфимцы вылетели из РПЛ.

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