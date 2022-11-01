В «Уфе» рассказали о финансовом положении клуба

Сегодня, 15:14
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» рассказал о финансовом положении клуба.
«Поменялось ли что-то? Нет-нет, пока все спокойно. Без серьезных и глобальных изменений. Работаем в тех же условиях», — сказал Газизов «СЭ».
Ранее сообщалось, что уфимский клуб в ближайшее время должен перейти под финансовое управление Республики Башкортостан.
«Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги с 17 очками в 16 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования