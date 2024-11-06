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Сегодня, 14:38

В «Урале» заявили, что готовы назначить Шатова главным тренером после получения лицензии Pro

Микеле Антонов
Корреспондент
Олег Шатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил «СЭ» на вопрос о назначении Олега Шатова исполняющем обязанности главного тренера команды.

В среду, 6 ноября «Урал» объявил об отставке главного тренера Евгения Аверьянова и назначении Шатова исполняющим обязанности.

«Пока Шатов не получит лицензию, он может быть только исполняющим обязанности. Сейчас он, можно сказать, уже закончил обучение на категории A и B. Сейчас будет подавать на категорию Pro. Тогда — почему нет? Все когда-то начинали молодыми тренерами. Мы знаем Олега давно, как он работает, как хочет работать. Он хочет стать тренером. Все может быть!» — сказал Иванов «СЭ».

Шатов завершил карьеру футболиста в августе 2023 года. С июня 2024 года 34-летний россиянин входит в тренерский штаб «Урала».

«Урал» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги-2024/25.

Олег Шатов
Футбол
Первая лига
ФК Урал

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