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Сегодня, 21:50

В «Урале» заявили, что не готовы пригласить Дзюбу в команду

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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не готов пригласить экс-нападающего сборной России Артема Дзюбу.

В мае 36?летний форвард покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта и с тех пор находится в статусе свободного агента. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, на его счету 160 голов.

«Дзюба — хороший парень, мой хороший знакомый. Но пока мы не готовы сделать ему предложение», — цитирует Иванова Metaratings.

«Урал» после 9 туров первой лиги занимает 2-е место в турнирной таблице с 18 очками. В следующем туре екатеринбургская команда на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».

Источник: Metaratings
Артем Дзюба
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)

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