В «Урале» заявили, что объявят имя главного тренера после Нового года

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» рассказал о том, когда клуб объявит о назначении главного тренера.

«Новый год пройдет и мы все скажем. У нас есть сейчас те, кто будет готовить команду, у нас люди с лицензиями. Олег в штабе будет, считаю, что он будет выполнять свою работу. То, что у него нет лицензии — не его вина. Он работал уже тренером в премьер-лиге и первой лиге, и он мог бы уже поступить. Мы не набрали группу, это не наша вина. Мы будем разговаривать с РФС, чтобы нам разрешили, мы хотим, чтобы наш главный тренер был Олег Александрович Шатов. Если не получится, то он все равно будет главным в клубе. Надо будет назначить кого-то главным тренером. После Нового года все скажем», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» набрал 37 очков за 21 матч и занимает третье место в турнирной таблице. Лидером является «Балтика», у которой 45 баллов. На второй строчке располагается «Торпедо» с 43 очками.

Александр Абустин