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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:47

Евсеев анонсировал скорое возвращение к тренерской работе: «Не беспокойтесь за меня»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

48-летний специалист покинул краснодарский клуб 8 апреля.

«Вы не беспокойтесь за меня. Скоро увидите (в деле, — прим. «СЭ»). РПЛ или ФНЛ? Может, еще что-то будет», — сказал Евсеев «СЭ».

Евсеев возглавлял «Кубань» с сентября 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

На данный момент «Кубань» занимает 18-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 22 очка.

Вадим Евсеев
Футбол
Первая лига
ФК Кубань
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