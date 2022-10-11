Евсеев о приходе в «Шинник»: «В команде было 8 игроков, спортивного директора не было, этим занимался я»

Сегодня, 00:37
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал свой приход в ярославский клуб, который на тот момент выступал во второй лиге.
«Когда я пришел [в «Шинник»] у меня на контракте было 8 футболистов, из них 6 — это местные футболисты. Мы начали с нуля, с селекции, что несвойственно — должен быть спортивный директор. Но этим занимался я, мои помощники. Мы неплохую команду для второй лиги создали. Многие из тренеров не соглашались идти во вторую лигу. Я туда вернулся. И наверно частичка нашего тренерского труда [в работе в «Шиннике»] есть», — сказал Евсеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
В текущем сезоне первой лиги «Шинник» с 18 очками занимает 8-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования