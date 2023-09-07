Гаранин раскрыл подробности ухода из «Енисея»: «Поставили цель убрать неугодных людей»

Сегодня, 09:50
Бывший тренер «Енисея» Вадим Гаранин в интервью «СЭ» рассказал подробности ухода из красноярской команды.
«Когда мы вернулись в клуб, некоторые игроки поняли, что им придется выходить из зоны комфорта. С предыдущим тренером им было удобнее. А с нашим приходом пришлось все доказывать заново. Я бы не отступил от своих футбольных принципов. Мы понимаем, что нужно делать, чтобы бороться за высокие места. Хотели помочь ребятам, но некоторые футболисты не захотели это принять. Также у нас была серия без побед, которая наложила свой отпечаток. Она подействовала на некоторых игроков, которые стали за спиной говорить, что они устали и слишком много тренируются.
Когда мы пришли весной, команда пробегала суммарно в высокоинтенсивном беге в два раза меньше, чем было в первый наш заход. Было очевидно: чтобы выйти в РПЛ и быть там конкурентноспособными, нужно обязательно вернуться к тем показателям, которых добились мы. К сожалению, некоторым лидерам это не понравилось. Они поставили цель убрать неудобных людей. Бог им судья», — сказал Гаранин «СЭ».
Гаранин работал в «Енисее» с января по июнь 2023 года. В сезоне-2022/23 красноярцы под руководством 52-летнего специалиста заняли четвертое место в первой лиге, а затем уступили «Факелу» (0:1, 0:2) в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|8
|5
|1
|2
|8-8
|16
|
3
|Акрон
|8
|4
|2
|2
|14-6
|14
|
4
|Тюмень
|8
|4
|1
|3
|12-8
|13
|
5
|Шинник
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Родина
|8
|3
|3
|2
|13-7
|12
|
7
|Динамо Мх
|8
|3
|3
|2
|6-4
|12
|
8
|КАМАЗ
|8
|3
|3
|2
|6-6
|12
|
9
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
10
|СКА-Хаб.
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
11
|Торпедо
|8
|3
|2
|3
|8-9
|11
|
12
|Енисей
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|
13
|Арсенал
|8
|2
|4
|2
|7-9
|10
|
14
|Ленинградец
|8
|2
|4
|2
|5-8
|10
|
15
|Черноморец
|8
|1
|7
|0
|5-4
|10
|
16
|Кубань
|8
|1
|2
|5
|4-9
|5
|
17
|Нефтехимик
|8
|1
|1
|6
|5-13
|4
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
|9.09
|16:00
|
Сокол – КАМАЗ
|- : -
|9.09
|17:00
|
Шинник – Черноморец
|- : -
|9.09
|18:00
|
Нефтехимик – Кубань
|- : -
|10.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|- : -
|10.09
|13:30
|
Енисей – Родина
|- : -
|10.09
|18:00
|
Алания – Тюмень
|- : -
|10.09
|18:00
|
Ленинградец – Динамо Мх
|- : -
|11.09
|16:30
|
Арсенал – Химки
|- : -
|11.09
|19:30
|
Торпедо – Акрон
|- : -