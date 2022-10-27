Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на новость о том, что крымские клубы с сезона-2023/24 будут участвовать в турнирах ФНЛ.

— Мы долго такого ждали, для нас это очень знаковый день. Для Севастополя и Крыма — настоящий праздник. Рад, что наши клубы станут профессиональными, дети будут участвовать в официальных турнирах, а региональные федерации станут полноправными членами РФС. Это знаковый момент для нас. И важно, что губернатор Михаил Владимирович Развожаев первым из руководителей такого ранга дал нам надежду и выразил поддержку.

По инфраструктуре: наш стадион получит сертификат РФС — даже в этом не сомневаюсь, получим очень высокую категорию. В этом отношении полный порядок. У нас есть база, отличное футбольное поле, раздевалки, медицинский кабинет, помещение для теории. Все на высоком уровне.

Кадрово тоже все в порядке, сайт великолепный. Есть только нюансы, которые касаются сертификации по линии РФС. Но это рабочий момент.

Врач у нас сертифицированный — работал в «Днепре» с Хуанде Рамосом, тренер обладает лицензией А, помощник — с лицензией Б. Мы готовы, просто ждем. После решения процесс перейдет в правовое русло и начнется более тесное сотрудничество с ФНЛ.