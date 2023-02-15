Гладилин: «Организаторы должны были развести «Шинник» и «Минай» по разным отелям»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал инцидент между игроками «Шинника» и украинского «Миная» на сборах в Турции.

«В Турции и ОАЭ хорошие условия для подготовки, у нас таких погодных условий нет. А такие инциденты нужно предвидеть. Есть же службы безопасности в отеле и в клубах. Нужно было заранее продумать такие моменты. Ситуация может быть непредсказуемой. Организаторы должны были развести украинские и российские клубы по разным отелям, это делается очень просто. Это чисто технический момент. Отменять поездки за рубеж для подготовки к сезону нельзя ни в коем случае. Там великолепные условия для подготовки», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

13 февраля в отеле Royal Seginus в Анталии (Турция) между футболистами «Шинника» и «Миная» произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Отмечалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн, а спустя время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника».

После 20 туров «Шинник» занимает девятое место с 28 очками в турнирной таблице первой лиги.