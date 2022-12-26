Кечинов: «Если «Спартак» сделает ставку на воспитанников, то вторая команда должна существовать»

Кечинов заявил, что у «Спартака» должна быть вторая команда, если в команде хотят сделать ставку на воспитанников

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможное возрождение «Спартака-2».

«Нужна ли вторая команда красно-белым? Смотря какие цели преследует клуб. Если «Спартак» будет делать ставку на своих воспитанников, то проект «Спартак-2» обязательно должен существовать. Не вижу смысла в двойке только в том случае, если «Спартак» решит строить проект с иностранными футболистами», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что руководство «Спартака» приняло решение о возрождении второй команды, которая была закрыта в мае 2022 года.

«Спартак-2» был создан в мае 2013 года. Начиная с сезона-2015/16, команда выступала в Футбольной национальной лиге. Лучшим результатом «двойки» стало пятое место в сезоне-2015/16.