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Сегодня, 15:45

Кечинов: «Если «Спартак» сделает ставку на воспитанников, то вторая команда должна существовать»

Кечинов заявил, что у «Спартака» должна быть вторая команда, если в команде хотят сделать ставку на воспитанников
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможное возрождение «Спартака-2».

«Нужна ли вторая команда красно-белым? Смотря какие цели преследует клуб. Если «Спартак» будет делать ставку на своих воспитанников, то проект «Спартак-2» обязательно должен существовать. Не вижу смысла в двойке только в том случае, если «Спартак» решит строить проект с иностранными футболистами», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что руководство «Спартака» приняло решение о возрождении второй команды, которая была закрыта в мае 2022 года.

«Спартак-2» был создан в мае 2013 года. Начиная с сезона-2015/16, команда выступала в Футбольной национальной лиге. Лучшим результатом «двойки» стало пятое место в сезоне-2015/16.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-esli-spartak-sdelaet-stavku-na-vospitannikov-to-vtoraya-komanda-obyazatel-no-dolzhna-sushhestvovat/
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Спартак-2 (Москва)
2
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