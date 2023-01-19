Сегодня, 18:27
Бывший тренер «Томи» Валерий Петраков, работавший с командой в течение нескольких сезонов, рассказал о своем отношении к новости о том, что клуб из Сибири в очередной раз потерял профессиональный статус.
— Ну что говорить? Когда были в Томске люди, которые любили футбол, на них все держалось. Все очень просто. Был Борис Гаврилович Ванштейн, бывший президент «Томи», Борис Алексеевич Мальцев, Сергей Анатольевич Жвачкин, руководители Думы Томской области. Они понимали, что городу нужен футбол, ребята там играли для людей. Потом все в корне изменилось. Пришли люди, которым не нужен футбол, не нужны дети, интернат, здоровье. Теперь дети будут заниматься непонятно чем — «лындать», как в народе говорят, — цитирует Петракова «РБ Спорт».
— Вы следили за судьбой команды?
— Связывался с Татьяной Александровной Смирновой, узнавал, как дела. Она прекрасный руководитель «Томи», занимала пост гендиректора. Но когда нет поддержки, никто ничем не помогает, как можно сохранить клуб? У меня просто душа за «Томь» болит. Удивлен, почему так вышло. Какие-то люди пытались клуб спасти — но все как лбом об стенку. Ну, не можете вы содержать команду в высшей лиге, в первой лиге. Но во второй хотя бы можно? Уделить внимание детскому футболу, интернату, ребятам, которые там, кстати, неплохо выступают.
По итогам сезона?2021/22 «Томь» заняла 14-е место в ФНЛ. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию клубов отказала «Томи» в выдаче лицензий на сезон-2022/23.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования